«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок

Генконсульство России в Пхукете объявило, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Бангкок после 24 августа, пишут «Известия».

Продажа авиабилетов на даты после 21 августа на сайте авиаперевозчика уже остановлены. По предварительной информации, рейсы в Бангкок не будут выполняться до конца октября.

Ранее официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что ограничение касается не только рейсов в Бангкок, но и Дели, и связано с ситуацией в Афганистане, воздушное пространство которого самолёты компании будут облетать.

Между тем, национальный комитет Таиланда по борьбе с коронавирусом «в принципиальном плане одобрил включение российской вакцины «Спутник V» в перечень препаратов», сертификат о вакцинировании которым позволит россиянам посещать Таиланд по программе «песочниц».

