«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок
Генконсульство России в Пхукете объявило, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Бангкок после 24 августа, пишут «Известия».
Продажа авиабилетов на даты после 21 августа на сайте авиаперевозчика уже остановлены. По предварительной информации, рейсы в Бангкок не будут выполняться до конца октября.
Ранее официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что ограничение касается не только рейсов в Бангкок, но и Дели, и связано с ситуацией в Афганистане, воздушное пространство которого самолёты компании будут облетать.
Между тем, национальный комитет Таиланда по борьбе с коронавирусом «в принципиальном плане одобрил включение российской вакцины «Спутник V» в перечень препаратов», сертификат о вакцинировании которым позволит россиянам посещать Таиланд по программе «песочниц».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Посольство РФ в Афганистане обсуждает организацию вывозных рейсов
- Военные США стреляли в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
- Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
- «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок
- Художник Краснов из-за коронавируса оказался в хосписе
- СМИ сообщили об обнаружении чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В
- Лавров и глава МИД Казахстана обсудили проблему бытового национализма
- Московские следователи раскрыли убийство девушки 20-летней давности
- Красноярский депутат процитировал Моргенштерна и объяснился
- Прокурор попросил шесть лет колонии для напавшего на сотрудников ОМОНа в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru