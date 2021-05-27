«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс
Запланированный на 28 мая рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Вильнюс отменен.
Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс SU2164 в литовскую столицу должен был вылететь из Шереметьево в пятницу в 16:10. Причина отмены рейса не указывается.
После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.
В частности, литовское правительство ввело с 25 мая запрет на любые полеты в Литву или из нее через воздушное пространство Белоруссии.
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