«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс

Запланированный на 28 мая рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Вильнюс отменен.

Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс SU2164 в литовскую столицу должен был вылететь из Шереметьево в пятницу в 16:10. Причина отмены рейса не указывается.

После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.

В частности, литовское правительство ввело с 25 мая запрет на любые полеты в Литву или из нее через воздушное пространство Белоруссии.

