«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Москву для россиян
«Аэрофлот» начал продажу билетов на свои рейсы в Москву для российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее «Коммерсант» писал, что «Аэрофлот» отменит вывозные рейсы и запустит регулярные, в том числе, из Франкфурта, Вены, Амстердама, Нью-Йорка и других. Отмечалось, что заявленных рейсов из России меньше, чем в обратную сторону.
В авиакомпании отметили, что вывозные рейсы продолжаться из городов, куда не совершаются регулярные коммерческие рейсы российскими перевозчиками.
Напомним, регулярное и чартерное международное авиасообщение Россия закрыла 27 марта в связи с эпидемией коронавируса. Исключение предоставлялось для вывозных рейсов, которыми россияне возвращались из-за границы в страну.
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