«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Москву для россиян

«Аэрофлот» начал продажу билетов на свои рейсы в Москву для российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее «Коммерсант» писал, что «Аэрофлот» отменит вывозные рейсы и запустит регулярные, в том числе, из Франкфурта, Вены, Амстердама, Нью-Йорка и других. Отмечалось, что заявленных рейсов из России меньше, чем в обратную сторону.

В авиакомпании отметили, что вывозные рейсы продолжаться из городов, куда не совершаются регулярные коммерческие рейсы российскими перевозчиками.

Напомним, регулярное и чартерное международное авиасообщение Россия закрыла 27 марта в связи с эпидемией коронавируса. Исключение предоставлялось для вывозных рейсов, которыми россияне возвращались из-за границы в страну.

