Адвокаты сообщили об ухудшении состояния пострадавшей на митинге в Петербурге

Состояние здоровья пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной ухудшилось, адвокат везёт её в больницу. Об этом сообщает правовое объединение «Команда 29» на своей странице в Facebook.

В ходе несанкционированного митинга Юдина подошла к сотруднику правоохранительных органов с вопросом о причине задержания одного из демонстрантов. Силовик ударил петербурженку ногой в живот, женщина упала, ударившись головой. Юдину госпитализировали в реанимацию, и уже на следующий день выписали из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Как сообщают правозащитники, во вторник юрист Валерия Ветошкина и адвокат Евгений Смирнов приехали к петербурженке домой.

«Но вот возле дома подзащитной Валерию и Евгения ждал сюрприз — на крыльце толпились сотрудники прокуратуры и, вероятно, органов опеки. Позже Маргарите стало хуже, сейчас наш адвокат везёт ее в одну из больниц Санкт-Петербурга», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Юдина намерена обратиться в Следственный комитет. В больницу к ней приходил некий полицейский и извинился за инцидент, объяснив свои действия тем, что из-за газа «запотело забрало». Петербурженка приняла извинения, однако позже женщина рассказала, что не уверена, был ли посетитель ударившим её силовиком.

Кроме того, Юдину посещал начальник Управления организации охраны общественного порядка петербургского ГУМВД, принёс извинения от имени ведомства, а также пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.

