Адвокаты обжаловали продление ареста Сафронову

Адвокаты подали апелляцию на решение суда о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по обвинению в государственной измене. Как сообщил адвокат Иван Павлов, жалоба направлена в Московский городской суд.

Защита считает необоснованной такую меру пресечения. Адвокаты просят изменить содержание в следственном изоляторе на залог или домашний арест, передает RT. Ранее Лефортовский районный суд российской столицы продлил срок ареста Сафронову на три месяца.

Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. ФСБ утверждает, что он работал на спецслужбу Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку. Конечны получателем сведений, по версии следствия, была разведка США.

Сам Сафронов своей вины не признаёт. По данным Кремля, дело не связано с его журналистской деятельностью. В то же время, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что советник не имел доступа к закрытой информации. Адвокаты неоднократно жаловались на то, что следователи до сих пор не конкретизировали обвинение.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗащитаАрестИван Сафронов
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