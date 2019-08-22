Адвокаты готовы завалить вопросами потерпевшую дознавательницу по делу об изнасиловании

Рассмотрение громкого дела об изнасиловании молодой женщины – дознавателя в отделе полиции в Уфе отложено до 27 августа. Это время потребовалось для того, в частности, чтобы адвокаты подсудимых определились с вопросами, которые зададут потерпевшей в суде, отмечает RT.

Пока же в списке значатся 800 вопросов, некоторые из которых могут дублировать друг друга. Об этом сообщил защитник одного из обвиняемых Рустам Ибрагимов после заседания в Кировском суде Уфы. Представитель потерпевшей отказалась, в свою очередь, задавать сегодня вопросы своей доверительнице, сославшись на её плохое самочувствие. Причём справка о состоянии здоровья девушки не была представлена, рассказал адвокат.

На скамье подсудимых трое бывшие начальников отделов полиции Уфы Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Их задержали 31 октября прошлого года по заявлению 23-летней дознавательницы, которая обвинила их в групповом изнасиловании.

Служебная проверка установила, что потерпевшая и еще одна девушка-дознаватель выпивали в компании руководства ночью в отделе полиции. И обвиняемые, и обе девушки уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

