Адвоката экс-премьера Дагестана приговорили к шести годам колонии за принуждение к даче показаний
Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам лишения свободы за принуждение к даче показаний, сообщает портал «Адвокатская улица».
По версии следствия, адвокат пытался получить ложные показания от свидетеля обвинения по делу бывших государственных лиц из Дагестана и создал для этого преступную группу. Хасавов был задержан в Лефортовском суде Москвы летом прошлого года, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Следователи предоставили в суде аудиосообщения, которые адвокат отправил сыну одного из свидетелей. Силовики утверждают, что в них содержались угрозы. Позже сторона защиты опубликовала расшифровку. В ней адвокат предлагает свидетелю встретиться и «попить чай».
Адвокаты Хасавова будут обжаловать приговор Измайловского суда и настаивать на переквалификации дела.
Дагестанских чиновников Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых защищал Хасавов, приговорили к 6,5 и 5,5 годам колонии соответственно. Они обвинялись в растрате более 40 миллионов рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и были задержаны в 2018 году.
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