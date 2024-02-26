Адвокат: Супруги не могут засудить друг друга за измену

«Для российского законодательства брачный договор - это документ, регулирующий имущественные отношения между супругами. А супружеская измена не является имущественным отношением», - сказала Данильченко.

Она также назвала «ничтожными» последствия супружеской измены, которые не могут быть предметом брачного договора. При этом Данильченко рассказала об «интересном случае» в судебной практике, где брачный договор предусматривал, что в случае развода из-за недостойного поведения мужа, нажитое имущество и совместная собственность переходит в собственность жены». Разрешая спор о разделе имущества, суд пришел к выводу, что положения брачного договора недействительны.

