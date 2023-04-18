Адвокат рассказала, как заставить магазин продать товар по цене с ценника

По словам адвоката, если магазин пытается продать товар по завышенной цене, то это нарушает права потребителя.

Пономарева отметила, что при возникновении подобной ситуации покупателю сначала необходимо обратиться к продавцу. В случае отсутствия решения проблемы стоит оставить жалобу в книге отзывов и предложений. В этом случае с покупателем должны связаться в течение десяти дней, отметила эксперт.

Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал «Радиоточке НСН», что молоко может подешеветь минимум на 6% из-за избытка сырья у производителей продукции, но торговые сети должны будут на это решиться.

