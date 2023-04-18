Адвокат рассказала, как заставить магазин продать товар по цене с ценника
Магазины должны продавать товары за цену, указанную на ценнике, заявила адвокат Елена Пономарева «Вечерней Москве».
По словам адвоката, если магазин пытается продать товар по завышенной цене, то это нарушает права потребителя.
Пономарева отметила, что при возникновении подобной ситуации покупателю сначала необходимо обратиться к продавцу. В случае отсутствия решения проблемы стоит оставить жалобу в книге отзывов и предложений. В этом случае с покупателем должны связаться в течение десяти дней, отметила эксперт.
Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал «Радиоточке НСН», что молоко может подешеветь минимум на 6% из-за избытка сырья у производителей продукции, но торговые сети должны будут на это решиться.
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- Адвокат рассказала, как заставить магазин продать товар по цене с ценника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru