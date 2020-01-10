Адвокат раскрыл тайный брак пятого мужа Лолиты
Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин не исключил, что пятый муж исполнительницы – тренер по сквошу Дмитрий Иванов, женился на его клиентке ради получения израильского гражданства.
В конце прошлого года певица обратилась в суд с просьбой признать брак с Ивановым фиктивным. Ранее Милявская, имеющая еврейские корни, получила израильский паспорт. Дмитрий, как ее супруг, тоже обзавелся новым гражданством.
Однако впоследствии вскрылся роман Дмитрия с косметологом из Белоруссии, хотя сам уверяет, что общался с ней только по работе.
Жорин также рассказал, что в прошлом Иванов состоял в скоротечном браке с женщиной намного старше себя. По данным адвоката, в 2009 году он женился на россиянке, которая старше его на 21 год.
Однако спустя несколько месяцев уроженец Белоруссии, получив российский паспорт, развелся.
«Что особенно важно — Лолита не знала об этом браке», - цитирует Жорина сайт KP.Ru.
Примечательно, что суд уже отклонил жалобу Иванова. Мужчина пытался оспорить иск Лолиты о признании их брака недействительным.
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