Адвокат раскрыл тайный брак пятого мужа Лолиты

Однако впоследствии вскрылся роман Дмитрия с косметологом из Белоруссии, хотя сам уверяет, что общался с ней только по работе.

Жорин также рассказал, что в прошлом Иванов состоял в скоротечном браке с женщиной намного старше себя. По данным адвоката, в 2009 году он женился на россиянке, которая старше его на 21 год.

Однако спустя несколько месяцев уроженец Белоруссии, получив российский паспорт, развелся.

«Что особенно важно — Лолита не знала об этом браке», - цитирует Жорина сайт KP.Ru.

Примечательно, что суд уже отклонил жалобу Иванова. Мужчина пытался оспорить иск Лолиты о признании их брака недействительным.

