«Статус свободен»: Лолита разводится с молодым мужем

Лолита Милявская приняла решение расстаться со своим мужем. Как пишут «Дни.ру», об этом певица сообщила в своём аккаунте в Instagram. Фото с супругом, который гораздо моложе исполнительницы, Милявская сопроводила подписью о том, что в последнее время они стали «очень ровно относиться друг к другу». При этом певица пожелала своему бывшему возлюбленному «всего самого лучшего». А у Милявской теперь, по её же собственным словам, «статус свободен».

При этом, исполнительница добавила, что в ближайшее время планирует наслаждаться семьей и работой.

Напомним, не так давно вокруг высказываний Лолиты Милявской о Крыме разгорелся скандал, потому что певица назвала полуостров украинским. Лолита поясняла, что такое высказывание связано с её внутренними ощущениями, поскольку она выросла на Украине и для неё Крым был украинским. Певица отмечала, что ее слова вырваны из контекста интервью - она поет для всех.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в эфире НСН предположил, что выступление Лолиты про Крым было связано с желанием получить разрешение на въезд на Украину.



