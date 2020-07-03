Адвокат раскрыл шокирующие детали отношений доцента-потрошителя с Ещенко

Адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко обнародовал новые данные, касающиеся расследования этого дела. Оказалось, что обвиняемый историк Олег Соколов неоднократно избивал свою любовницу, а также изменял её с другими молодыми женщинами.

По словам защитника потерпевшей стороны, Анастасия знала о сторонних интимных связях сожителя. По версии адвоката, это и стало одной из основных причин смертельной ссоры. В ноябре 2019 года экс-доцент Санкт-Петербургского университета застрелил Ещенко, расчленил тело и попытался выбросить улику в реку Мойку. Однако из-за сильного алкогольного опьянения сам упал в воду.

По словам адвоката, Соколов применял физическое насилие к девушке и до дня убийства, пишут Дни.ру. Ранее суд отложил рассмотрение вопроса, связанного с обнародованием личной переписки Анастасии и Соколова, на чём настаивал обвиняемый. Представитель семьи Ещенко уточнил, что родственники убитой пока не определились, что именно можно будет огласить из переписки на открытом заседании суда.

