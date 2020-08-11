Адвокат: последствий для Ширвиндта после ДТП не будет

Никаких серьезных правовых последствий для художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта после ДТП в Новгородской области не будет, сказал в эфире НСН почетный адвокат России Александр Островский.

Ранее сообщалось, что Ширвиндт попал в автомобильную аварию в городе Валдай Новгородской области. Его автомобиль не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Renault Sandero. В результате пассажирка «Рено» с травмами руки была госпитализирована в Валдайскую ЦРБ, артист и его пассажиры не пострадали.

«Ширвиндт очень пожилой больной человек и никаких последствий ему за это ДТП не будет, кроме как компенсации причиненного вреда и повышения стоимости страховки по ОСАГО», - сказал Островский.

Адвокат пояснил, что пострадавшая не получила сильных травм, тяжких телесных повреждений, а потому серьезных правовых последствий не предвидится.

«Кроме того, сын скажет: "Папа, знаешь что, давай я тебя сам буду отвозить, если ты не хочешь водителя брать"», - считает Островский.

Более того, по его словам, у Ширвиндта, как у директора театра, есть официальная возможность иметь личного водителя, но он, как скромный человек, на дачу к себе ездит за рулем сам.

Островский подчеркнул, что Ширвиндт - это золотой фонд нашей страны «и ни у кого рука не поднимется даже оштрафовать его».

