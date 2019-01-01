Адвокат предостерег родственников обвиняемых от поедания уголовных дел
Юрист объяснил НСН, почему петербурженка, съевшая материалы дела мужа, лишь усугубила его участь.
Россиянка съела материалы уголовного дела мужа, чтобы смягчить участь супруга, признанного виновным в убийстве. Как сообщает «Фонтанка», жена, мать и защитник Алексея Джигайло взяли материалы дела в канцелярии суда для ознакомления. Сняв копии с документов, они передали их арестанту в ходе свиданий в СИЗО. Мужчина внёс в бумаги коррективы, чтобы добиться с помощью фальсификации переквалификации статьи на более мягкую. Оригинал дела его супруга уничтожила «путём поедания бумаг».
Даже такие ухищрения не спасут обвиняемого и не приведут к закрытию уголовного дела, заявил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани. Для этого в УК РФ предусмотрена специальная статья, так что всех участников аферы ждёт уголовная ответственность.
«Дело в том, что даже если уничтожили, сожгли, разорвали, съели доказательства, которые были приобщены к материалам уголовного дела, они могут быть потом восстановлены по описи. Есть даже отдельное производство по уголовному делу: восстановление доказательств с помощью суда. Но уголовная ответственность за уничтожение, порчу, фальсификацию доказательств в уголовном деле несёт лицо, которое данные действия совершило. Независимо от того, подозреваемый он, свидетель, обвиняемый, подсудимый. За это есть отдельная статья», — объяснил юрист.
Прекратить уголовное дело в связи с утратой материалов нельзя, если только за время восстановления документов не выйдет срок давности, добавил адвокат. В случае с Джигайло затягивать процесс потребуется не менее десяти лет.
«Уголовное дело прекращается только по некоторым основаниям. Первое: связанным с отсутствием лица, в отношении которого может быть рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Второе: с неустановлением лица, к которому может быть предъявлено обвинение. Третье: в связи с истечением срока давности. И в связи с отсутствием состава преступления в действиях конкретного лица, которое может быть привлечено к ответственности. То есть, подозрение есть, но состав преступления в действиях отсутствует. Во всех остальных случаях производство по уголовному делу прекращено быть не может. Скорее всего, оно будет приостановлено, а потом возобновлено после восстановления доказательств», — рассказал Маршани.
Добавим, неудачная попытка родственников спасти Джигайло привела к назначению ему дополнительного наказания в виде двух лет исправительной колонии. Самим женщинам были назначены условные сроки в год и шесть месяцев. Адвокату мужчины обвинительный приговор был вынесен ранее.
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