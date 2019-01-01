Общество

Адвокат предостерег родственников обвиняемых от поедания уголовных дел

23 июля14:12
Алиса Иняхина

Юрист объяснил НСН, почему петербурженка, съевшая материалы дела мужа, лишь усугубила его участь.

Россиянка съела материалы уголовного дела мужа, чтобы смягчить участь супруга, признанного виновным в убийстве. Как сообщает «Фонтанка», жена, мать и защитник Алексея Джигайло взяли материалы дела в канцелярии суда для ознакомления. Сняв копии с документов, они передали их арестанту в ходе свиданий в СИЗО. Мужчина внёс в бумаги коррективы, чтобы добиться с помощью фальсификации переквалификации статьи на более мягкую. Оригинал дела его супруга уничтожила «путём поедания бумаг».

Даже такие ухищрения не спасут обвиняемого и не приведут к закрытию уголовного дела, заявил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани. Для этого в УК РФ предусмотрена специальная статья, так что всех участников аферы ждёт уголовная ответственность.

«Дело в том, что даже если уничтожили, сожгли, разорвали, съели доказательства, которые были приобщены к материалам уголовного дела, они могут быть потом восстановлены по описи. Есть даже отдельное производство по уголовному делу: восстановление доказательств с помощью суда. Но уголовная ответственность за уничтожение, порчу, фальсификацию доказательств в уголовном деле несёт лицо, которое данные действия совершило. Независимо от того, подозреваемый он, свидетель, обвиняемый, подсудимый. За это есть отдельная статья», — объяснил юрист.

Прекратить уголовное дело в связи с утратой материалов нельзя, если только за время восстановления документов не выйдет срок давности, добавил адвокат. В случае с Джигайло затягивать процесс потребуется не менее десяти лет.

Съесть или спрятать в трусы. Как адвокаты избавляются от доказательств

«Уголовное дело прекращается только по некоторым основаниям. Первое: связанным с отсутствием лица, в отношении которого может быть рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Второе: с неустановлением лица, к которому может быть предъявлено обвинение. Третье: в связи с истечением срока давности. И в связи с отсутствием состава преступления в действиях конкретного лица, которое может быть привлечено к ответственности. То есть, подозрение есть, но состав преступления в действиях отсутствует. Во всех остальных случаях производство по уголовному делу прекращено быть не может. Скорее всего, оно будет приостановлено, а потом возобновлено после восстановления доказательств», — рассказал Маршани.

Добавим, неудачная попытка родственников спасти Джигайло привела к назначению ему дополнительного наказания в виде двух лет исправительной колонии. Самим женщинам были назначены условные сроки в год и шесть месяцев. Адвокату мужчины обвинительный приговор был вынесен ранее.

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ФОТО: digital.gov.ru
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