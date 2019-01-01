Адвокат предостерег родственников обвиняемых от поедания уголовных дел

Россиянка съела материалы уголовного дела мужа, чтобы смягчить участь супруга, признанного виновным в убийстве. Как сообщает «Фонтанка», жена, мать и защитник Алексея Джигайло взяли материалы дела в канцелярии суда для ознакомления. Сняв копии с документов, они передали их арестанту в ходе свиданий в СИЗО. Мужчина внёс в бумаги коррективы, чтобы добиться с помощью фальсификации переквалификации статьи на более мягкую. Оригинал дела его супруга уничтожила «путём поедания бумаг».

Даже такие ухищрения не спасут обвиняемого и не приведут к закрытию уголовного дела, заявил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани. Для этого в УК РФ предусмотрена специальная статья, так что всех участников аферы ждёт уголовная ответственность.

«Дело в том, что даже если уничтожили, сожгли, разорвали, съели доказательства, которые были приобщены к материалам уголовного дела, они могут быть потом восстановлены по описи. Есть даже отдельное производство по уголовному делу: восстановление доказательств с помощью суда. Но уголовная ответственность за уничтожение, порчу, фальсификацию доказательств в уголовном деле несёт лицо, которое данные действия совершило. Независимо от того, подозреваемый он, свидетель, обвиняемый, подсудимый. За это есть отдельная статья», — объяснил юрист.

Прекратить уголовное дело в связи с утратой материалов нельзя, если только за время восстановления документов не выйдет срок давности, добавил адвокат. В случае с Джигайло затягивать процесс потребуется не менее десяти лет.