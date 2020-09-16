Адвокат опроверг взятие подписки о невыезде у Широкова
Адвокат опроверг взятие подписки о невыезде с бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова в рамках уголовного дела об избиении спортивного судьи во время товарищеского матча. Как пояснил защитник Вадим Лялин, избрание меры пресечения пока в принципе невозможно, поскольку ни он, ни экс-футболист пока не ознакомлены с материалами дела.
Адвокат выразил недоумение, почему распространяется ложная информация, передает ТАСС. О том, что с Широкова взяли подписку о невыезде ранее сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Об уголовном деле в отношении Широкова стало известно накануне. Оно возбуждено по факту происшествия 10 августа на стадионе академии «Спартака» в Москве. Тогда во время игры с участием команды телеканала «Матч ТВ» арбитр Никита Данченков показал Широкову красную карточку за брань, после чего футболист напал на него и избил.
В том случае, если Данченков не согласится примириться с Широковым, то спортсмену грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, отмечают «Известия». Бывшему спортсмену предъявлено обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью.
Широков может быть освобожден судом от уголовной ответственности, поскольку впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести. В таком случае ему назначат судебный штраф в размере до 250 тысяч рублей.
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