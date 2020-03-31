Адвокат назвала избыточной мераой приостановку заключения и расторжения браков

Из-за эпидемии коронавируса Министерство юстиции Российской Федерации предложило приостановить заключение и расторжение браков. Соответствующее сообщение уже направлено главам российских регионов, сообщает РИА Новости.

Адвокат Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что полностью приостанавливать заключение и расторжение браков - мера чрезмерная, так как эту процедуру можно перевести в онлайн.

«Безусловно Министерство юстиции приняло данную инициативу не с целью нарушить права граждан, а с целью борьбы с коронавирусной инфекцией. Но расторжение и заключение брака — это юридический факт, который несет за собой определенные юридические последствия. Я думаю, что данная мера чрезмерная, вполне возможно сделать это онлайн. Через тот же портал госуслуг можно было бы подать заявление о вступлении в брак или же о его расторжении». – сказала она.

При этом, как уточнила Людмила Айвар, если молодожены уже оплатили банкет, который может сорваться из-за коронавируса, рестораны обязаны вернуть деньги. В противном случае, можно добиваться возвращения средств в судебном порядке.

«С учетом той ситуации, что все рестораны и кафе приостановили свою работу, денежные средства, которые уже заплатили молодожёны им должны вернуть либо по общему согласованию перенесены на более поздние даты. Если же по тем или иным причинам свадьба не состоится, пара распадется не сумев дождаться своего часа бракосочетания, то в данной ситуации – это форс мажор, связанный с чрезвычайной ситуацией, которая сейчас происходит. Я думаю общественное питание, кафе и рестораны будут должны возвратить денежные средства. Но наш закон не о защите прав потребителя, он не предусматривает таких обстоятельств и предприятия общественного питания будут всячески отклоняться от возврата денежных средств и тогда доказывать свои права уже придётся в судебном порядке», - пояснила адвокат.



С 30 марта и по 3 апреля столичные ЗАГСы работают в режиме выходных, регистрируют браки и разводы по ранее поданным заявлениям, а также выдают свидетельства о рождении и смерти. При этом иные услуги не оказываются, консультации не проводятся.

