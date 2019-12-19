Адвокат Киркорова опроверг продажу квартиры певца из-за долга

Адвокат Филиппа Киркорова не подтверждает информацию о продаже квартиры певца в Латвии из-за долга. Как заявил Александр Добровинский Газете.Ru, это жильё останется у артиста, ни о каком аукционе из-за долгов по ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank речи не идет. Адвокат обвинил в недобросовестности представителей СМИ, которые «пустили этот слух».

Как уточнил Добровинский, певец не мог рассчитаться по долгу из-за технических причин. В частности, в связи с тем, что после закрытия банка Киркоров не имел понятия, кому переводить средства.

Ранее появились сообщения, что квартира Киркорова якобы выставлена на торги по стартовой стоимости 193 миллиона рублей из-за иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу, удовлетворенного Таганским судом Москвы. Народного артиста России обязали выплатить 779 тысяч евро. Причём, как отмечает Ura.ru, сначала банк просил 4 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена. Как выразился адвокат, «мы отбились».

Добровинский пояснил, что 779 тысяч евро — это общий долг Киркорова, включая штраф, неустойку и проценты по кредиту, который он перестал выплачивать два года назад. Как только суд определит банк, в котором можно погасить долг, певец начнёт этот процесс.

