Адвокат Ефремова рассказал о требовании «космической» суммы компенсации

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что потерпевшая сторона требует космические суммы в качестве компенсации за гибель водителя Сергея Захарова в ДТП, устроенным пьяным актёром. По словам защитника Эльмана Пашаева, семья погибшего хочет намного больше, чем ей по закону могут присудить.

Как рассказал Пашаев телеканалу «360», он разговаривал с братом водителя и предлагал ему деньги в качестве компенсации – гораздо больше 800 тысяч – 1 миллиона, которые могут присудить по суду. В практике адвоката суды никогда не выплачивали потерпевшей стороне по подобному делу больше. Однако, по словам Пашаева, потерпевшая сторона требует невероятной суммы — 100-150 миллионов рублей.

Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом, поэтому не может следить за информационной ситуацией по своему делу.