Адвокат Ефремова рассказал о требовании «космической» суммы компенсации
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что потерпевшая сторона требует космические суммы в качестве компенсации за гибель водителя Сергея Захарова в ДТП, устроенным пьяным актёром. По словам защитника Эльмана Пашаева, семья погибшего хочет намного больше, чем ей по закону могут присудить.
Как рассказал Пашаев телеканалу «360», он разговаривал с братом водителя и предлагал ему деньги в качестве компенсации – гораздо больше 800 тысяч – 1 миллиона, которые могут присудить по суду. В практике адвоката суды никогда не выплачивали потерпевшей стороне по подобному делу больше. Однако, по словам Пашаева, потерпевшая сторона требует невероятной суммы — 100-150 миллионов рублей.
Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом, поэтому не может следить за информационной ситуацией по своему делу.
По словам адвоката, его подопечный осведомляется у него о семье Захарова. Актер хочет помочь потерпевшим, в том числе оплатить похороны и другие расходы.
Однако попытки упростить жизнь семьи бесполезны, потому что из Смерти Захарова устроили шоу для обогащения, считает Пашаев. Он даже скрывает от Ефремова всю эту ситуацию, чтобы не расстраивать.
Ранее адвокат заявил, что актер готов усыновить двух детей погибшего, хотя затем пояснил, что имел в виду не юридическую процедуру, а финансовую поддержку на протяжении жизни.
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