Адвокат Ефремова криком заставил актёра отказаться от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о разговоре «на повышенных тонах» с актёром, когда убеждал его отказаться от признания вины в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб другой водитель. Как заявил Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия-1», он сумел убедить своего подзащитного пойти на это по итогам длительной работы и после получения «определенных доказательств».

По словам защитника, он работал в этом направлении 20 дней, после чего приехал на разговор к Ефремову, который находится под домашним арестом. Пашаев выдвинул аргумент, что артист сможет в любое время успеть признать свою вину в суде до начала прений сторон.

Адвокат считает, что сначала суд должен исследовать всю базу собранного материала и фактов, только после этого надо будет принять решение. Пашаев также отметил, что Михаил Ефремов согласен понести наказание и, в случае соответствующего приговора, отправиться в места лишения свободы.

Ранее сегодня Пресненский районный суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста актёра до 22 января 2021 года. Рассмотрение дела по существу начнётся 5 августа. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский предполагает, что приговор может быть вынесен уже в августе, передает ТАСС.

Автомобиль Ефремова попал в аварию вечером 8 июня на Садовом кольце у здания МИД РФ. В результате ДТП погиб водитель микрофургона, в который врезался внедорожник актера, Сергей Захаров. Экспертиза показал, что Ефремов в этот момент был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В связи с этим он также проходит свидетелем по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

