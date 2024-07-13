Адвокат Данилов допустил ужесточение ответственности за скрытые номера авто
Госдума обсуждает возможность ужесточения ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номера автомобиля. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, в палате обсуждают законопроект о внесении соответствующих изменений в Административный кодекс. За использование препятствующих считыванию номеров устройств могут ввести лишение прав на 1-1,5 года и конфискацию оборудования. Сейчас за подобные нарушения водителей штрафуют на 5 тысяч рублей или лишают прав на 1-3 месяца.
Четкого определения, что считается техническим устройством, мешающим считыванию номера, в России пока нет. В судебной практике таковым называют механизмы, приборы, шторки, листы бумаги. Данилов подчеркнул, что оценка достаточно субъективна, и следует подождать обсуждения вопроса в Госдуме.
Между тем в нижней палате парламента предложили выдавать права законопослушным водителям не на 10, а на 15 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru