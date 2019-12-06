Адвокат Аграновский назвал гуманными приговоры участникам московских акций

Приговоры, вынесенные в Москве в пятницу, 6 декабря, участникам несанкционированных акций фигурантам дел об экстремизме, могли быть и более строгими. Такую точку зрения высказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Так к штрафу в 120 тысяч рублей был приговорен Павел Новиков, которого признали виновным в том, что он ударил пластиковой бутылкой сотрудника полиции в ходе акции.

В свою очередь студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам условно – его признали виновными в размещении экстремистских роликов в интернете. Также ему запретили два года пользоваться сетью, при этом суд вернул ему изъятый ранее ноутбук, отмечает Ura.ru.

Аграновский подчеркнул, что воспринимает эти приговоры с удовлетворением, так как они не связаны с реальными лишениями людей свободы.

«Вот эти все деятели — они действовали в рамках так называемых оранжевых технологий, — а к чему они приводят, мы видели - они очень часто приводят к откровенному кровопролитию», - заявил адвокат в интервью РАПСИ, подчеркнув, что считает вынесенные сегодня приговоры примером «сверхгуманности».

Как отмечает RT, один фигурант дела все же получил реальный срок. Речь идет Никите Черцове, его признали виновным в том, что он в ходе несанкционированной акции толкнул полицейского. Мужчина получил один год в колонии общего режима.

