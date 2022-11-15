Абоненты Yota смогут подключить безлимитный доступ к маркетплейсам

Мобильный оператор Yota предоставит своим абонентам безлимитный трафик на посещение маркетплейсов Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс Маркет», Lamoda, «СберМегаМаркет», «Авито», «Юла», KazanExpress и Joom, сообщает Газета.ру.

Подключить опцию абоненты смогут в мобильном приложении как дополнительную услугу к любому тарифу.

«По данным аналитиков Yota, за последние 15 месяцев объемы трафика на сервисы из категории «Маркетплейсы» увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%», — отметила директор по продуктам Yota Наталья Смагина.

В день распродаж, который состоялся 11 ноября, мобильный оператор МегаФон предоставил своим абонентам безлимитный доступ к популярным маркетплейсам Wildberries, Ozon и Lamoda. Аналитики МегаФона рассказали, что чаще в день распродаж абоненты покупают одежду и обувь, также пользуются популярностью бытовая техника и электроника, детские товары и книги.

