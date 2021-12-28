Абоненты МегаФона смогут покупать смартфоны по подписке

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны, благодаря которой абоненты смогут регулярно обновлять устройства и экономить при этом до 30% от их стоимости. Оплата за смартфон будет списываться ежемесячно с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

Таким образом можно оформить подписку на гаджеты всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi. Только за текущий год на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов.

Клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

Подписка на смартфоны уже используется во многих странах, рассказал генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

“Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях”, – рассказал он.

Пока подписку можно оформить в розничной сети МегаФона на территории Москвы, в начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Для участия в программе абонент подключится к одному из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.