Абоненты МегаФона получат безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж 11 ноября
МегаФон в день распродаж 11 ноября предоставит безлимитный доступ к маркетплейсам Wildberries, Ozon и Lamoda. Безлимитный доступ заработает автоматически у всех пользователей МегаФона с положительным балансом.
«Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза», — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.
В МегаФоне добавили, что чаще в день распродаж абоненты покупают одежду, обувь, бытовую техники и электронику. Также в топе находятся детские товары и книги.
В интернет-магазине самого оператора распродажа уже началась. Скидки действуют более чем на 700 товаров. Онлайн-магазин теперь интегрирован в мобильное приложение оператора, которое доступно даже при отрицательном балансе. Совершая покупки из личного кабинета, не нужно регистрироваться и вводить свои данные, при этом есть возможность отслеживать статус заказа, он обновляется автоматически.
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