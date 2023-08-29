Абитуриенты московских колледжей подали около 220 тысяч заявлений на поступление в 2023 году

Приемная кампания в колледжи завершилась в Москве, одними из наиболее востребованных оказались специальности в сфере здравоохранения, промышленности, строительства, информационных технологий и транспорта. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За эту приемную кампанию абитуриенты колледжей подали около 220 тысяч заявлений. В среднем на одно бюджетное место пришлось восемь заявок. В этом году мы увеличили контрольные цифры приема по самым востребованным специальностям. В промышленности в два раза, а в IT, строительстве и транспорте на 10-15%», — рассказала заммэра.

По словам Раковой, на бюджетные места поступили около 26 тысяч человек — почти на 20% больше, чем в прошлом году. Полный цикл зачисления был переведен в электронный вид на портале mos.ru, где абитуриенты могут прикрепить все необходимые документы для формирования заявления и личного дела онлайн и не приходить в колледж до начала обучения.

Самыми востребованными профессиями в промышленности стали специалисты по работе с 3D-принтерами, беспилотниками, другой авиатехникой и операторы станков с программным управлением; в сфере ИТ — графические дизайнеры, сетевые и системные администраторы, программисты; в транспорте — логисты, мастера по техобслуживанию и ремонту автомобилей; в строительстве — архитекторы, специалисты по строительству и эксплуатации зданий, сварщики.

Кроме того, Ракова сообщила, что в медицинские колледжи Москвы в этом году было подано около 17,5 тысяч заявлений, самой популярной специальностью стало «Сестринское дело» — ее выбрали более 70% абитуриентов. Учащиеся медколледжей проходят обучение с использованием современного симуляционного оборудования, техники современных лабораторий, и еще до выпуска студентов интегрируют в работу с настоящим пациентом.

Ранее в ходе Московского урбанистического форума Анастасия Ракова сообщила о начале масштабной трансформации среднего профессионального образования в Москве. Так, в ближайшие годы в колледжах модернизируют 230 производственных мастерских, создадут 90 новых, увеличат долю практико-ориентированных часов обучения. Кроме того, учебные заведения будут развивать долгосрочное партнерство с работодателями. В социальном комплексе столицы работает 53 колледжа, где ведется обучение по 164 специальностям.

