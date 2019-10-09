94-летняя жена маршала Казакова скончалась в Подмосковье
Светлана Козакова, жена маршала, прошедшая всю Великую Отечественную войну, скончалась в возрасте 94 лет в Подмосковье, сообщает сайт KP.Ru.
Об этом изданию сообщил зять покойной, подводник-атомщик капитан 1 ранга Александр Михайлов. По его словам, супруги маршала не стало 4 октября, всего за два месяца до 95-летнего юбилея.
Как рассказал Михайлов, история Казаковой удивительная. Она не только прошла всю войну, но и подделала документы, чтобы оказаться на фронте. Будущего мужа она встретила в канун Нового года, в 44-м в Гомеле. Они продолжили общаться после окончания войны и вскоре поженились. Вместе они были до конца дней маршала.
Добавим, прощание с Казаковой состоялось 9 октября в 12:00.
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