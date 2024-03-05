6 марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения
5 марта 202406:37
В России 6 мая пройдет проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС России.
Будут запущены звуки сирен и громкоговорителей с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
В ходе проверок включится сигнал оповещения «Внимание всем!», будет транслироваться информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения, что проводится проверка готовности системы оповещения.
В чрезвычайном ведомстве просят население сохранять спокойствие, включить телевизор или радио, и прослушать информационное сообщение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru