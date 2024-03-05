6 марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения

В России 6 мая пройдет проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС России.

Будут запущены звуки сирен и громкоговорителей с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

В ходе проверок включится сигнал оповещения «Внимание всем!», будет транслироваться информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения, что проводится проверка готовности системы оповещения.

В чрезвычайном ведомстве просят население сохранять спокойствие, включить телевизор или радио, и прослушать информационное сообщение.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:МЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры