456 заявок за 2 недели поступило на сайт электронного проекта «Город заданий» в разделе экология

В конце июля на сайте электронного проекта «Город заданий» появился раздел, посвященный экологии, который курирует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Отмечается, что каждый участник проекта сможет найти задание себе по душе, потому что список задач регулярно обновляется.

На данный момент более 517 тысяч заданий были успешно выполнены участниками проекта, было опубликовано более 17 тысяч уникальных заданий, сейчас в проекте представлены 309 заданий. Так, жителям столицы было предложено поучаствовать в конкурсе «Популяризация отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы» - сделать фотографии во время прогулок.

За две недели после объявления конкурса департамент природопользования получил от москвичей более 456 заявок на рассмотрение. С момента старта проекта 29 июля было сделано 168 публикаций в социальной сети «Одноклассники», 146 публикаций – в ВК, 142 постов в сети «Мой мир».

Граждане могут опубликовать фото и небольшое описание к ним в социальных сетях с двумя хештегами #Мосприрода и #ГородЗаданий, за что им будут начисляться баллы в рамках разработанной программы лояльности.

Задания проекта с каждым месяцем охватывают все больше сфер городской жизни. Сейчас среди них помимо экологии есть благоустройство, спорт, культура, общественные мероприятия и многое другое.

Офлайн задания не только помогают решать поставленные задачи, но и узнавать столицу лучше, активно передвигаясь по ней.

Москвичам также доступны задания по контролю качества, которые призваны помочь сохранить город в порядке и чистоте. В том числе, есть задания по фиксации нарушений при помощи системы видеонаблюдения.

Проверять выполнение заданий будут координаторы проекта, на что отведено до 10 рабочих дней. В случае подтверждения баллы будут начислены автоматически, затем их можно будет обменять у партнеров – на платформе ag-vmeste.ru

Так, москвичи смогут получить за баллы промокоды в сетевые продуктовые магазины (например, «Лента» или «Магнит») или в магазины с товарами для дома. Также баллы можно будет перевести на карту «Тройка» или взять в аренду самокат.

При желании граждане смогут перевести баллы на благотворительность.

Электронный проект «Город заданий» стартовал в декабре 2021 года. Основная цель проекта — привлечение жителей к выполнению заданий с пользой для города. В число заданий проекта входит тестирование ИТ-продуктов, видеонаблюдения, фотосъемка различных объектов в Москве, проведение опросов в парке и другие мероприятия.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы отмечают, что проект предоставляет жителям Москвы возможность поучаствовать в решении важных городских вопросов. Задачи формируются органами исполнительной власти города, за выполнение которых жители получают что-то полезное лично для себя.

