300 собак и кошек из приютов найдут хозяев на благотворительном фестивале
Около трёх сотен кошек и собак из приютов будут представлены на благотворительном фестивале WOOF, который пройдёт в Москве 26 и 27 апреля. В этом году он пройдет в 12 раз. Его поддерживают благотворительный фонд «Ника» и Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта, рассказали организаторы. Чтобы забрать кошку или собаку себе, нужно взять с собой паспорт: животные передаются новым хозяевам по договору ответственного содержания.
На фестивале будет работать пункт сбора помощи для животных из приютов. Туда можно принести корма, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты: вся помощь будет передана приютам-участникам.
С 2016 года благодаря таким фестивалям 1335 животных нашли себе дом, отмечают в фонде «Ника».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru