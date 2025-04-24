300 собак и кошек из приютов найдут хозяев на благотворительном фестивале

Около трёх сотен кошек и собак из приютов будут представлены на благотворительном фестивале WOOF, который пройдёт в Москве 26 и 27 апреля. В этом году он пройдет в 12 раз. Его поддерживают благотворительный фонд «Ника» и Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта, рассказали организаторы. Чтобы забрать кошку или собаку себе, нужно взять с собой паспорт: животные передаются новым хозяевам по договору ответственного содержания.

На фестивале будет работать пункт сбора помощи для животных из приютов. Туда можно принести корма, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты: вся помощь будет передана приютам-участникам.

С 2016 года благодаря таким фестивалям 1335 животных нашли себе дом, отмечают в фонде «Ника».

