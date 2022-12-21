29 декабря в онлайн-кинотеатрах выйдет новогодняя комедия «Оливье»
29 декабря в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier и Wink выйдет семейная новогодняя комедия производства кинокомпании «Russian World Vision» «Оливье» с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой, Станиславом Дужниковым, Мариной Петренко и Антоном Денисенко в главных ролях.
По сюжету к известному советскому сатирику в канун Нового Года приезжают его взрослые дети. Кто-то с семьёй, кто-то со своей второй половинкой, а кто-то – в гордом одиночестве. Неожиданно в квартире их встречает молодая темнокожая красавица, которую дед представляет как свою невесту, за столом закипает конфликт, который вскроет старые травмы, обиды и надежды.
Режиссёрами фильма выступили Андрей Никифоров и Игорь Четвериков. По словам Андрея Никифорова, он всегда мечтал снять фильм, который зрители будут смотреть, нарезая или поедая салат оливье в ожидании боя курантов.
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