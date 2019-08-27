27 тысяч штрафов российским школам выписал Роспотребнадзор
27 августа09:40
Роспотребнадзор проверил уровень готовности российских школ к началу нового учебного года. В ходе комиссии было обнаружено более 27 тыс. нарушений санитарного законодательства. Как уточняет АГН Москва, общая сумма штрафов составила порядка 200 млн рублей.
В частности, в ходе проверки, было выдано около 12 тысяч предписаний о необходимости реманта школ, систем водоснабжения, канализации и отопления, а также рекомендаций приобрести учебную мебель. В ведомстве отметили, что все предписания исполняются в установленные сроки.
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