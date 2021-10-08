22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова – Айшат, которая ранее занимала должность первого замминистра культуры Чечни, возглавила это ведомство. Об этом на своей странице в Instagram написал спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

По его словам, благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат Кадыровой удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров республики, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.

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А ранее стало известно, что в Чечне объявлен конкурс на лучший портрет главы республики Рамзана Кадырова, призовой фонд состязания составляет 1,5 млн рублей. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Хочу объявить, что в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Аймани Несиевны и Рамзана Ахматовича Кадыровых», — написал Даудов в Instagram.

Победители в каждой номинации получат по полмиллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рамзан КадыровКультураЧечня
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