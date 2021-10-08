22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова – Айшат, которая ранее занимала должность первого замминистра культуры Чечни, возглавила это ведомство. Об этом на своей странице в Instagram написал спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

По его словам, благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат Кадыровой удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров республики, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.