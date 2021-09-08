Никас Сафронов рассказал о портретах Кадырова

Конкурс на лучший портрет главы Чечни Рамзана Кадырова объявлен в республике, призовой фонд состязания составляет 1,5 млн рублей. Об этом председатель парламента Чечни Магомед Даудов написал в своем Instagram.

Российский художник, академик Российской академии художеств Никас Сафронов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, как создавал портреты действующего главы республики и его отца

«Я писал портрет Рамзана Кадырова, и даже два, мне заказывали. Портрет на фоне древнего чеченского орнамента и на фоне города. У меня есть два варианта этого портрета. Орнамент показывает, что у Чечни есть своя история, свой колорит и свой орнамент, созданный много веков назад. Не буду скрывать, мне не позировали специально, я создавал портрет на основе многих фотографий. Ему хотели сделать сюрприз. Я создавал образ на основе тех материалов, которые мне предоставили. Другой портрет показывает историю Чечни. Там есть башни вокруг его лица, там есть новый город, который он выстроил после войны. Это созидательный процесс, не комплиментарный, не исторический», - поделился художник.

Сафронов также отметил, что неоднократно сотрудничал с руководством республики.

«Недавно я сделал портрет его отца, Ахмата Кадырова. Был выбор художника, и он пал на меня. Там был плакат в центре Грозного, но не столь выгодный, меня попросили сделать другой вариант, я это сделал. Недавно я закончил проект фрески на здании городского учреждения с изображением Ахмата Кадырова. Я также в Чечне успешно делал выставку, там роскошный музей, огромный, очень интересный. Я писал виды Чечни», - отметил он.

При этом народный художник РФ оказался участвовать в конкурсе, объявленном руководством Чечни.

«В конкурсе я не собираюсь участвовать, это пусть делают молодые художники. Вступать в такое соревнование я не хочу. Дай Бог, пусть молодые соревнуются, получают призы, деньги, мы не включаемся в этот процесс, но тот портрет, если его вернуть и выставить на конкурсной основе, займет достойное место», - уверен Сафронов.

В Москве 22 августа прошла выставка «70 лет Ахмат-Хаджи Кадырову», приуроченная к его дню рождения, в рамках которой была представлена скульптура первого президента Чечни.

