2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В рамках Всероссийского патриотического форума, который проходит в Москве, было заявлено, что в будущем году состоится около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных. Все они будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что в Год памяти и славы планируется приложить все усилия для того, чтобы увековечить память. Также он отметил необходимость взрастить в новом поколении чувство «гордости за великую Победу».

Кириенко добавил, что в последнее время все чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, а также переоценить значение победы народов СССР. По его словам, Год памяти позволит достойно ответить на этот вызов. Тaкже знaменaтельный год поможет зaполнить пробелы в знaнии истории стрaны и вовлечь молодое поколение в реaлизaцию пaтриотических проектов.

Уточняется, что в рaмкaх открытия Годa пaмяти и слaвы Сергей Кириенко и министр культуры России Влaдимир Мединский дaли символический стaрт проекту «Лица Победы». Это масштабная мультимедийная экспозиция в Центральном музее Великой Отечественной войны. Она была создана для сохранения семейных историй всех тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом.

