Общество

20 тысяч заявлений уже подали в подмосковные вузы

8 июля21:30

Уже 20 тысяч заявлений подали абитуриенты в подмосковные вузы, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова.

Больше всего заявлений — 12,5 тысяч - подали в Московский государственный областной университет, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

«Всего в этом году у нас выделено четыре тысячи бюджетных мест, конкурс довольно серьезный», - уточнила Забралова.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Высшее Образование