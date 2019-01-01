Общество
«Всего в этом году у нас выделено четыре тысячи бюджетных мест, конкурс довольно серьезный», - уточнила Забралова.
20 тысяч заявлений уже подали в подмосковные вузы
8 июля21:30
Уже 20 тысяч заявлений подали абитуриенты в подмосковные вузы, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова.
Больше всего заявлений — 12,5 тысяч - подали в Московский государственный областной университет, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
«Всего в этом году у нас выделено четыре тысячи бюджетных мест, конкурс довольно серьезный», - уточнила Забралова.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Высшее Образование
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