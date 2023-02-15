150-летие Елены Гнесиной отметят на государственном уровне
Музыкальное училище имени Гнесиных 15 февраля отметит свое 128-летие. За это время училище стало колыбелью двух школ – музыкальной семилетки и спецшколы, вуза – Музыкально-педагогического, позднее ставшим Российской академией музыки.
15 февраля четыре учебных заведения ежегодно совместно празднуют Традиционный день учебных заведений имени Гнесиных.
В этом году с традиционного дня учебных заведений имени Гнесиных начнется череда мероприятий, посвященных 150-летию Елены Гнесиной, празднование пройдет на основании указа Президента РФ.
Кроме юбилея указом Президента РФ учреждается именная стипендия имени Е.Ф.Гнесиной – одного из основателей Гнесинки, руководившего учебными заведениями до самой смерти.
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