150-летие Елены Гнесиной отметят на государственном уровне

Музыкальное училище имени Гнесиных 15 февраля отметит свое 128-летие. За это время училище стало колыбелью двух школ – музыкальной семилетки и спецшколы, вуза – Музыкально-педагогического, позднее ставшим Российской академией музыки.

15 февраля четыре учебных заведения ежегодно совместно празднуют Традиционный день учебных заведений имени Гнесиных.

В этом году с традиционного дня учебных заведений имени Гнесиных начнется череда мероприятий, посвященных 150-летию Елены Гнесиной, празднование пройдет на основании указа Президента РФ.

Кроме юбилея указом Президента РФ учреждается именная стипендия имени Е.Ф.Гнесиной – одного из основателей Гнесинки, руководившего учебными заведениями до самой смерти.

