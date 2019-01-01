15% акций завода «Царицыно» продадут на аукционе

Пакет акций в 15% из уставного капитала ОАО «Царицыно» выставлен на электронный аукцион. Торги объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В собственности ОАО «Царицыно» находятся комплекс зданий в Таганском районе на Кавказском бульваре общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. В Московской области в д. Данилово в собственности предприятия объект площадь около 500 квадратных метров, а также объект недвижимости площадью 150 квадратных метров в Астраханской области.

Основная деятельность ОАО «Царицыно» – производство продукции из мяса животных и мяса птицы. По информации официального сайта мясоперерабатывающего завода, ежесуточно предприятие вырабатывает около 300 тонн сырокопченых, сыровяленых, варено-копченых, полукопченых, вареных колбас, сосисок и сарделек, паштетов, мясных деликатесов – всего более 500 наименований. География продаж «Царицыно» охватывает более 40 регионов России.

Начальная стоимость 12 311 обыкновенных именных акций составляет 202,6 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Продажа акций в первую очередь заинтересует других акционеров общества, считает управляющий партнер компании Praedium Александр Ошурко.

«Продажа миноритарного пакета акций действующего предприятия заинтересует других акционеров общества. Для них это возможность получить дополнительный пакет и расширить влияние. Также вероятна покупка пакета сторонним инвестором, который либо запланировал дальнейшую консолидацию активов, либо последующую продажу пакета», – сказал Александр Ошурко.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 5 июля. Торги пройдут 11 июля 2019 года.

Собственник миноритарного пакета – АО «РЭМ».

