125 детских площадок установлено в Подмосковье с начала года

В Московской области установили 125 детских площадок в 2021 году. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, только за последнюю неделю было установлено семь таких объектов, а в ближайшее время будет построено еще 34.

Эти площадки раскрашены в яркие цвета. Темы оформления разные: «замок», «лес», «море» и так далее. Использовать их можно круглый год.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Каждый год по программе губернатора мы устанавливаем большие игровые комплексы во дворах. В этом году установим 229 площадок, которые мы обещали жителям в прошлом году», - рассказал Хайкин Радио 1.

Также он подчеркнул, что все площадки являются всесезонными.

С 2013 по 2019 год в области было установлено 993 детские игровые площадки.

