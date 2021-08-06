125 детских площадок установлено в Подмосковье с начала года
В Московской области установили 125 детских площадок в 2021 году. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
По его словам, только за последнюю неделю было установлено семь таких объектов, а в ближайшее время будет построено еще 34.
Эти площадки раскрашены в яркие цвета. Темы оформления разные: «замок», «лес», «море» и так далее. Использовать их можно круглый год.
«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Каждый год по программе губернатора мы устанавливаем большие игровые комплексы во дворах. В этом году установим 229 площадок, которые мы обещали жителям в прошлом году», - рассказал Хайкин Радио 1.
Также он подчеркнул, что все площадки являются всесезонными.
С 2013 по 2019 год в области было установлено 993 детские игровые площадки.
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