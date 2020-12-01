1 декабря в РФ вступают в силу ряд законов
В России с сегодняшнего дня вступают в силу ряд законов, сообщает ТАСС.
Они коснутся автомобилистов, клиентов МФО, а также медиков.
С 1 декабря упрощается порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, которые теперь могут оформлять билет на поезда пригородного сообщения и дальнего следования в интернете, подтвердив свою личность.
Микрофинансовые организации с сегодняшнего дня больше не могут выдавать кредиты под процентную ставку более 1 процента в сутки или 365 процентов в год, а максимальная сумма долга не может превышать первоначальный займ на 200 процентов.
Меняется внешний вид водительского удостоверения, на лицевой стороне которого появится название документа на русском, французском и английском языках.
Медики, работающие с инфицированными коронавирусом, с 1 декабря могут подать жалобу на Госуслугах, если им не начислили законную доплату. Речь идет о доплатах, которые назначил кабмин с 1 ноября.
С сегодняшнего дня россияне, которые работают в нескольких организациях, получат возможность оформлять только один электронный больничный.
Жители России с 1 декабря будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг.
Так, родителям, зарегистрированным на портале, с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до трех лет. Также уведомления смогут получать пожилые люди, безработные и другие категории россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Врио хабаровского губернатора Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным
- 1 декабря в РФ вступают в силу ряд законов
- Аргентинцы попросили изобразить Марадону на деньгах
- Траты россиян в «черную пятницу» снились до 1 тысячи рублей
- Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру вновь перенесен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru