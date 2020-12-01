1 декабря в РФ вступают в силу ряд законов

В России с сегодняшнего дня вступают в силу ряд законов, сообщает ТАСС.

Они коснутся автомобилистов, клиентов МФО, а также медиков.

С 1 декабря упрощается порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, которые теперь могут оформлять билет на поезда пригородного сообщения и дальнего следования в интернете, подтвердив свою личность.

Микрофинансовые организации с сегодняшнего дня больше не могут выдавать кредиты под процентную ставку более 1 процента в сутки или 365 процентов в год, а максимальная сумма долга не может превышать первоначальный займ на 200 процентов.

Меняется внешний вид водительского удостоверения, на лицевой стороне которого появится название документа на русском, французском и английском языках.

Медики, работающие с инфицированными коронавирусом, с 1 декабря могут подать жалобу на Госуслугах, если им не начислили законную доплату. Речь идет о доплатах, которые назначил кабмин с 1 ноября.

С сегодняшнего дня россияне, которые работают в нескольких организациях, получат возможность оформлять только один электронный больничный.

Жители России с 1 декабря будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг.

Так, родителям, зарегистрированным на портале, с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до трех лет. Также уведомления смогут получать пожилые люди, безработные и другие категории россиян.

