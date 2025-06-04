Жители Ростова и области массово жалуются на отсутствие мобильной связи

Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие мобильной связи и интернета.

В соцсетях пользователи из Ростова-на-Дону и других населенных пунктов региона, в том числе Аксая и Таганрога, сообщают, что столкнулись с проблемами с работой сети у разных операторов. Некоторые дончане не могут воспользоваться мессенджерами и приложениями, ряду жителей области стали недоступны телефонные звонки.

Как сообщили в службе поддержки одного из сотовых операторов, в регионе якобы блокируют интернет-услуги и связь в целях безопасности. По данным портала «Сбой.рф», пользователи из Ростовской области жалуются на неполадки в работе сети «МТС», «Т2», «Билайна» и «Мегафона».

Ранее в Саратовской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета, власти объяснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности, пишет 360.ru.

