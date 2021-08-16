Жители Крыма из зон подтопления получат компенсации на этой неделе
Жители восточных районов Крыма, где произошло наводнение из-за сильных дождей, получат компенсационные выплаты в течении этой недели, объявил глава республики Сергей Аксенов. Одновременно ведётся работа по противопаводковым мероприятиям, сообщил он по итогам посещения Керчи.
В ночь на понедельник, очередной ливень вызвал новые подтопления в этом городе. Аксёнов, в частности, обсудил возможность строительства дамбы, которая защитит город в дальнейшем. По его словам, топит в одних и тех же местах уже несколько десятков лет, властям понятно, что конкретно необходимо сделать по рекам и прудам в городе, чтобы избежать повторения подобного.
Сейчас ведутся работы по обустройству дренажных систем на реках в Керчи, уровень воды в которых поднялся после ливней. Крым за лето уже трижды пострадал от сильных дождей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru