Полковник Макгрегор: учения России и Китая у берегов Аляски удивили США

Совместные учения флотов России и Китая у берегов Аляски сильно удивили администрацию США. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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Военный отметил, что на протяжении многих лет Россия наблюдала, как НАТО проводит учения в Балтийском море. При этом Москва неоднократно предупреждала Запад об опасности таких действий.

Полковник обратил внимание, что несмотря на то, что учения России и Китая проводились далеко от территориальных вод США, администрация Белого дома была ими неприятно удивлена.

Министр обороны России Сергей Шойгу 12 августа проверил отдаленные арктические гарнизоны Северного флота РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр CNN
ТЕГИ:Северный ФлотСШАКитайРоссия

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