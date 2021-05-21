Жителей Подмосковья призвали регистрировать дома по «дачной амнистии»
Жителям Подмосковья в 2021 году можно регистрировать дома по "дачной амнистии". Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По словам главы подмосковного ведомства, в случае завершения строительства дома не стоит откладывать регистрацию на потом. Адигамова отметила, что упрощённый пакет документов "дачной амнистии" теперь распространяется не только на садовые участки, но и на дома и дачи, возведенные на территориях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населённых пунктов.
Министр пояснила, что для регистрации собственникам потребуется три документа – право на землю, техплан и декларация. Передать пакет в Росреестр можно через МФЦ или же с помощью электронных сервисов Росреестра. В последнем случае необходимо получить цифровую подпись. Адигамова опровергла мнение о том, что оформление дома является дорогостоящей процедурой. По ее словам, имущественный налог на здание около 150 квадратных метров в среднем обходится гражданам в 8 тысяч рублей, а создание техплана обойдется в 10 тысяч.
При этом, как подчеркнула министр, регистрация домов может "значительно облегчить жизнь". В таком доме можно оформить прописку, воспользоваться сниженным тарифом на электроэнергию и сэкономить до 30% затрачиваемых средств. Кроме того, владельцы подобных домов имеют право на получение имущественного налогового вычета в размере до 260 тысяч рублей, передает "Радио 1".
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