Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей

Появление клещей на природных территориях Москвы ожидается в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды москвичам и гостям столицы напомнили, что клещи пробуждаются при среднедневной температуре плюс 5 градусов.

В департаменте добавили, использование специальных противоклещевых химических препаратов на особо охраняемых природных территориях столицы запрещено. Поэтому специалисты Мосприроды выполняют профилактические работы, а имеено косят траву возле детских и спортивных площадок, устанавливают информационные плакаты и инструктируют посетителей.

Ранее энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что Московская область не является регионом, в котором распространён клещевой энцефалит, однако достаточно часто встречается болезнь Лайма, которую тоже переносят эти насекомые.

