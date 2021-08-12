Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации из-за ливней

Власти Керчи попросили жителей города готовиться к возможной эвакуации из-за подтоплений в результате сильных дождей. Об этом предупредила администрации Керчи на своей странице в Facebook.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Накануне из-за сильного дождя был подтоплен участок трассы «Таврида», движение по нему сейчас перекрыто. Кроме того, в Симферопольском районе дожди привели к подтоплениям домов. Подтопления фиксируют в селе Красногорка Ленинского района на востоке полуострова.

Ливень подтопил участок трассы «Таврида» в Крыму

В Керчи призвали быть готовыми к эвакуации тех, кто проживает в низменных районах города и в районах подверженных подтоплениям территорий. Жителям посоветовали подготовить документы, предметы первой необходимости, медикаменты, вещи и запас продуктов питания.

Режим повышенной готовности действует и в Ялте. Об этом говорится на странице в Instagram администрации города.

Крым уже дважды за это лето пострадал от сильных дождей. Сильным подтоплениям подверглись Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.


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Фото: керчь-город.рф
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