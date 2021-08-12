Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации из-за ливней

Власти Керчи попросили жителей города готовиться к возможной эвакуации из-за подтоплений в результате сильных дождей. Об этом предупредила администрации Керчи на своей странице в Facebook.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Накануне из-за сильного дождя был подтоплен участок трассы «Таврида», движение по нему сейчас перекрыто. Кроме того, в Симферопольском районе дожди привели к подтоплениям домов. Подтопления фиксируют в селе Красногорка Ленинского района на востоке полуострова.