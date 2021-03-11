Житель Москвы может лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки

Житель Бутырского района Москвы может лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки. Об этом сообщает Московский комсомолец.

Издание отмечает, что владелец трехкомнатной квартиры снес несущую стену между кухней и другой комнатой. Мосжилинспекция на протяжении нескольких лет трижды выписывала мужчине штраф, однако он так и не восстановил конструкцию.

Владелец жилья также получил ограничение на выезд из России, но это не дало желаемых результатов, поэтому ведомство подало исковое заявление о продаже квартиры с торгов. Издание уточняет, что за всю историю работы инспекции этолишь четвертый подобный случай.

Несмотря на решение суда, собственник всё ещё сможет вернуть себе жилье. Для этого нужно восстановить изначальную планировку. Отмечается, что помещения "с обременением" плохо продаются, а возвращать стену покупателю придется самостоятельно.

