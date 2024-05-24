Жара до 29 ℃ придёт в Москву на следующей неделе
Жара до + 29 ℃ придёт в столичный регион во второй половине предстоящей недели. Такой прогноз летней погоды дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Температурный фон в Москве и области будет определять центр приближающегося циклона. Уже 25 мая, в субботу днём будет около 25 градусов тепла, а в воскресенье, 26 мая: +25…+27 ℃, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист. Местами возможен небольшой дождь.
В понедельник, 27 мая в столице ожидается небольшое похолодание. Днем в городе будет + 21…23 ℃, в Подмосковье от 20 до 25 тепла. В среду днем, 29 мая уже 23…28 ℃. В предстоящие несколько суток температура будет ещё повышаться. Кроме того, по ночам также будет не холоднее +11…16 ℃.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru