Здание учебного корпуса на Фестивальной улице готово на 80%

Строительство учебного корпуса на Фестивальной улице завершилось на 80%, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день в здании проводятся отделочные работы и благоустройство территории. До конца текущего года планируется ввести здание в эксплуатацию. Уточняется, что новый корпус на 200 мест включает в себя дошкольное отделение, которое смогут посещать 150 детей.

На первом этаже планируется разместить вестибюль, охрану, столовую, кабинеты первых классов и игровую комнату. Кабинеты 2-4 классов разместят на второй и третьем этажах. Актовый и спортивный залы будут расположены на втором этаже здания, а библиотека и учебные кабинеты – на третьем.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосква

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