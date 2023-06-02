Здание учебного корпуса на Фестивальной улице готово на 80%
Строительство учебного корпуса на Фестивальной улице завершилось на 80%, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, на сегодняшний день в здании проводятся отделочные работы и благоустройство территории. До конца текущего года планируется ввести здание в эксплуатацию. Уточняется, что новый корпус на 200 мест включает в себя дошкольное отделение, которое смогут посещать 150 детей.
На первом этаже планируется разместить вестибюль, охрану, столовую, кабинеты первых классов и игровую комнату. Кабинеты 2-4 классов разместят на второй и третьем этажах. Актовый и спортивный залы будут расположены на втором этаже здания, а библиотека и учебные кабинеты – на третьем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru