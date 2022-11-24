Завершены работы на открытой части тоннеля МСД
Строители приступили к армированию и бетонированию портальных рам и подпорных стенок тоннеля на южном участке московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время завершены работы по открытой части тоннеля и устройству защитного экрана из труб и креплению стартового и приемных котлованов», - отметил глава департамента.
Строительство тоннеля производится на южном участке МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 10,4 км, в том числе две эстакады (1,5 км) и один тоннель (46 м).
Как подчеркнул Загрутдинов, тоннель через ж/д пути Павелецкого направления МЖД является соединительным звеном между двумя южными участками МСД.
По его словам, он облегчит транспортную доступность районов Бирюлево Западное и Царицыно. Объект построен на 42 процента, добавил глава департамента.
Новая магистраль столицы свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Батальон из украинских военнопленных сформирован в Донбассе
- В Москве задержали сотрудников столичного управления по вопросам миграции
- Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
- Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
- ФСБ предотвратила попытку совершения теракта на газопроводе «Южный поток»
- МВД объявило в розыск журналиста Караулова
- Блогера Некоглая депортировали в Молдавию
- В ЛНР заявили о планах ВСУ возобновить наступление на Сватово и Кременную
- В Госдуме предложили ввести обязательную стерилизацию домашних животных
- В Москве арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru