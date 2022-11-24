Завершены работы на открытой части тоннеля МСД

Строители приступили к армированию и бетонированию портальных рам и подпорных стенок тоннеля на южном участке московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время завершены работы по открытой части тоннеля и устройству защитного экрана из труб и креплению стартового и приемных котлованов», - отметил глава департамента.

Строительство тоннеля производится на южном участке МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 10,4 км, в том числе две эстакады (1,5 км) и один тоннель (46 м).

Как подчеркнул Загрутдинов, тоннель через ж/д пути Павелецкого направления МЖД является соединительным звеном между двумя южными участками МСД.

По его словам, он облегчит транспортную доступность районов Бирюлево Западное и Царицыно. Объект построен на 42 процента, добавил глава департамента.

Новая магистраль столицы свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.

