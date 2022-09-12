Завершено строительство детской поликлиники в московском районе Южное Медведково

В районе Южное Медведково завершилось строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Готовность медицинского учреждения составляет 98 процентов. В настоящее время производится расстановка мебели и подключение оборудования, готовятся документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», - отметил он.

Как сообщает Департамент строительства Москвы, площадь пятиэтажного здания составляет более 8 тысяч квадратных метров, кабинеты расположили так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. При этом на всех этажах оборудованы игровые комнаты для маленьких пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах, а также там, где поликлиники пришли в негодность.

